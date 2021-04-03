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الأهلي يحسم مصير أجاي والسولية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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حسم مسئولو النادي الأهلي، موقفهم النهائي بشأن رحيل الثنائي عمرو السولية وجونيور أجاي، لاعبى الفريق الأول، بعد وصول عرض رسمي من الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح رفضت رحيل الثنائي عمرو السولية وجونيور أجايي، وذلك بناءا على تقرير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق والذي رفض التخلي عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق.

وكان النادي التونسي يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي ينتقل بموجبها لاعبه حمدو الهوني للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، مقابل التعاقد مع الثنائي عمرو السولية وجونيور أجايي، ولكن رفض مسئولي الأهلي ذلك العرض.

وقررت إدارة النادي الأهلي تجديد عقود اللاعبين ورفع القيمة المالية إلي الفئة الأولي، خاصة أن عقودهما تنتهي بنهاية الموسم القادم، وذلك للحفاظ عليهما من الاغراءات في الفترة المقبلة.

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