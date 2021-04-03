برشلونة يحدد بدائل هالاند

استقر نادي برشلونة الإسباني على بدائل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، حال فشل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصفية المقبلة.





ويسعى النادي الكتالوني لحسم صفقة إيرلينج هالاند في الصيف المقبل، حيث اجتمع مسئولي النادي مع والد اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا الخميس الماضي في برشلونة للتفاوض حول القيمة المالية والشروط الخاصة بالصفقة.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يصر على التعاقد مع النرويجى هالاند، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، على الرغم من المنافسة التى يجدها من الغريم التقليدى ريال مدريد بالإضافة إلى أندية الدوري الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني حدد الثنائي هارى كين ولاوتارو مارتينيز كخيارات بديلة للتعاقد مع أحدهما فى حل فشل صفقة ضم هالاند، خاصة أن الأول يرغب فى الرحيل عن صفوف توتنهام بنهاية الموسم الحالى، كما أن الثانى يعد هدفا قديما للنادى.





ومن المنتظر أن يواصل النادي الكتالوني جهوده بشكل مكثف في الفترة المقبلة لحسم صفقة إيرلينج هالاند.



