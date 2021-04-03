قبل مواجهة بايرن ميونخ.. باريس سان جيرمان يفقد 6 لاعبين أمام ليل بالدوري الفرنسي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان، لمواجهة ليل، اليوم السبت ضمن إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، وسط غيابات عديدة بين صفوفه.





غيابات باريس سان جيرمان أمام ليل

وأعلن باريس سان جيرمان، عبر موقعه الرسمي غياب 6 لاعبين بسبب إصابات مختلفة عن مواجهة الباريسي المقبلة أمام ليل بالدوري الفرنسي المقرر لها غدا.





وأوضح البيان أن اللاعبين الغائبين هم ماركو فيراتي ودانيلو بيريرا، خوان بيرنات وليفن كورزاوا، ألكسندر لوتيلييه، الأرجنتيني ماورو إيكاردي.





الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يتساوى مع ليل برصيد 63 نقطة بعد مرور 30 جولة من المسابقة، على قمة ترتيب الدوري الفرنسي لكن الفريق الباريسي يتفوق بفارق الأهداف.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



