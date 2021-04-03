الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

حسم مسؤولو الأهلي، موقفهم من بيع محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





الأهلي يرفض بيع محمد شريف في الصيف

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن وجود عروض تركية للحصول على خدمات محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر ومنتخب مصر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأكد المصدر أنه لا توجد أية عروض رسمية من أى فريق للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي في الصيف المقبل، وكل ما يتردد فى بعض الصحف التركية غير صحيح.





وأوضح المصدر أن شريف ليس مطروح للبيع، كما أن مسؤولي القلعة الحمراء يتمسكوا باستمراره فهو من العناصر الأساسية داخل تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأتم المصدر مشيرا إلى أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يتمسك باستمرار محمد شريف، مع الفريق ي الموسم الجديد.



