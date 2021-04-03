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فيلم الكارتون "وكالة السحر" يحلّ ثانيا في العالم بعدد المشاهدات

السبت 03/أبريل/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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شغل فيلم الكارتون الروسي "وكالة السحر، غريتيل وهانزل، المستوحى من حكاية كاتبي (جريم) المكانة الثانية في العالم من حيث عدد المشاهدات على منصة أونلاين Netflix. وذلك بعد أن عرضته الأسبوع الماضي المنصة الإلكترونية.

 أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية الحكومية. وقال الناطق إن الفيلم من إخراج الروسي أليكسي تسيسيلين، احتل المرتبة الأولى في كل من اليونان والبرازيل وفنلندا وفرنسا. 

يذكر أن فيلم المغامرات الكوميدي للرسوم المتحركة  "وكالة السحر، غريتيل وهانزل"، (The Magic Agency) تم تصويره من قبل ورشة Wizart Animation للرسوم المتحركة وشركة CTB السينمائية. وشارك بعض الخبراء الأجانب في كتابة سيناريو الفيلم.

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