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محمد منير عن الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية: فخور بالمشاركة في الحفل بأغنية :أنا مصري"

السبت 03/أبريل/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان محمد منير أنه له الشرف والفخر بالمشاركة في حفل نقل المومياوات بأغنية "أنا مصري".

وجدد تأكيده خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولى المصرية أن الحفل يستحق إيقاف المرور من أجل الفراعنة".

وتابع: "شاركت في كثير من الاحتفالات العالمية، ولكن اليوم مصر ستبهر العالم للمرة المليون".

وأشار إلى أنه سيتم  اليوم الإعلان، أن مصر هي أقدم منارات الحضارة والتاريخ للعالم كله.

ويترقب العالم اليوم السبت، مشهدا تاريخيا ، وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا، تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة، في اجتماعها الأحد الماضي.


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محمد منير المومياوات الملكيه

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