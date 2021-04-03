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خالد الصاوي يكشف قصة زواجه

السبت 03/أبريل/2021 - 06:47 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان خالد الصاوي، قصة تعارفه على زوجته مي، لافتا في البداية إلى أنه تزوج وهو يبلغ 47 عامًا.
 
وأضاف خلال لقائه في الجزء الثاني من برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على فضائية "dmc": " زوجتي مي أصغر مني بـ 20 عاما.. وعلاقتي بها بدأت كعلاقة أخوية وانتهت بالزواج."

وأشار إلى أنه اعترف بحبه لزوجته بعد مضي عام على تعارفهما ثم توجت العلاقة بالزواج، لافتًا إلى أنهذا العام نكمل العام التاسع فى الزواج.

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زواج خالد الصاوي السيرة

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