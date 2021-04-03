شوقي علام: البر لغير المسلمين من الأمور المستحبة شرعا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رحمة النبي لا تقتصر فقط على المسلمين، بل تشمل غيرهم أيضا.





وأضاف "علام"، في لقائه مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الجعة، أن الرسول احترم غير المسلمين، وسلم وجودهم، وعاهدهم وساكنهم وعاملهم بالبيع والشراء وسائر أنواع التصرفات وعاش معهم حياة اجتماعية قويمة قوامها مراعاة حقوقهم العامة التي قرر فيها أنَّ لهم ما للمسلم وعليهم ما على المسلم كما اقتصر في حروبه معهم على دفع العدوان وإقرار مظاهر الحرية والسلام والاستقرار دون تعدٍّ أو انتقام، بل كان شأنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لخاصتهم ولعامتهم بالهداية.



