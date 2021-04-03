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ليلى علوي: العالم بأسره ينتظر مشهد نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة ليلى علوي أن العالم كله ينتظر موكب نقل المومياوات الملكية، مضيفة:  "النهاردة هرفع رأسي وأقول أنا مصرية".


وأشارت خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري: إلى أنها ستشاهد رحلة موكب نقل المومياوات الملكية من المنزل عبر شاشات الفضائيات


وعبرت عن مدى فرحتها بالحدث العالمي قائلة: "فخورة جدًا بالحدث التاريخي لموكب نقل المومياوات الملكية".


يذكر أن العالم يترقب اليوم السبت، مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع، وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا، تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة، في اجتماعها الأحد الماضي.



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