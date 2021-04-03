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قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

السبت 03/أبريل/2021 - 07:58 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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نصح الإعلامي عمرو أديب، المصريين متابعة نقل المومياوات الملكية اليوم إلى متحف الحضارة عبر شاشات التليفزيون، معلقا: "متابعتك من خلال التليفزيون أمتع من وجودك في الشارع".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن موكب نقل المومياوات موكب متحرك، ولن يكون هناك متعة في متابعته من الشارع، مضيفا أنه من الأفضل أن تترك الشوارع للموكب ليتحرك بشكل جيد.

وأعلن أنه سيستضيف غدا الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق للتعليق على الحدث، مضيفا: "بكرة في شيىء عظيم.. والمصري وأولاده يقعدوا يتفرجوا على الحدث من البيت".

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