Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 3 أبريل 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 08:10 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 3 أبريل 2021
ابتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى يتمنّاه، خير الكلام ما قلّ ودَلّ.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم الفجر الطالع الفلكي

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ ساعة الا ربع

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 16 ساعة

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 8 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحدد بدائل هالاند

منذ أقل من ساعتين

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة