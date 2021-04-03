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حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 3 أبريل 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 08:12 ص
برج السرطان
برج السرطان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج السرطان اليوم 3 أبريل 2021
تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة، تخفيض الدهون والسكريات، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن رغبت فى إسترجاع لياقتك.

صفات برج السرطان:
مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.

أشهر مواليد برج السرطان: نيلسون مانديلا، مايك تايسون، هنري الثامن، الأميرة ديانا، وإيلسون روكفلر.

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