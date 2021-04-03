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هزة أرضية قوية تضرب كولومبيا
السبت 03/أبريل/2021 - 08:36 ص
وكالات
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سجل المركز الوطني لرصد الزلازل في كولومبيا، اليوم السبت، زلزالًا بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر.
ووفقًا للمركز،
وقع الزلزال عند الساعة 17:44 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (22:44 بتوقيت غرينيتش)
في منطقة ريوسوسيو بمقاطعة تشوكو شمال غربي كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها 29 ألف
شخص.
وأوضح المركز،
أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 30 كيلومترا، ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن وقوع دمار
أو إصابات.
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