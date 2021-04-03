لبنان يعلن إصابة سمير جعجع بفيروس كورونا

أصيب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت الدائرة الإعلامية التابعة للحزب.

وفي بيان للدائرة الإعلامية التابعة للحزب، قالت فيه: "في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظمت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس الحزب سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدى 3 أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجته إيجابية".

وكانت الدائرة الإعلامية، أعلنت أيضَا إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الذي كان مشاركا في الاحتفالية، وناشدت الحضور بالخضوع للفحص.