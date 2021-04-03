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70238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

السبت 03/أبريل/2021 - 09:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 70238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70238، مقابل 90638 في بيانات الأربعاء و91097 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 12910082 حالة.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 2922 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3869 الأربعاء و3769 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 328206 أشخاص، بينما تبقى نسبة الفتك عند مستوى 2.5%.

 

وتعد البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

 

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فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

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