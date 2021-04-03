



موقع الاسكان الاجتماعي.. رابط نتيجة الاعلان الرابع عشر 2021 والشروط المطلوبة بالرقم القومي shmff.gov.eg





موقع الاسكان الاجتماعي رابط نتيجة الاعلان الرابع عشر 14 والشروط المطلوبة بالرقم القومي shmff.gov.eg، الحكومة على دراية بشكل كبير بحال الشباب المصري ومايعانيه من ظروف مادية صعبة في مواجهة الزواج أو الحياة بشكل عام، لذلك بدأت الحكومة بتوفير الشقق للمواطنين في الجمهورية وضع بعض الشروط التي إذا لم تتوفر لن يتم قبول الطلب.





نتيحة حجز الشقق

يمكنك ان تشارك في حجز الشقق وذلك عن طريق الدخول إلى الرابط المخصص لهذا الأمر والذي يتم الإعلان عنه، كما أن النتيجة الخاصة بهذه الشقق يمكن أن يتم توفيرها لكل المواطنين من خلال نفس الرابط من خلال الدخول وكتابة بعض التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.





شروط التقديم على السكن

- يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل من 20 إلى 50 سنة.





- يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان محافظة نفسها .





- يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة المكونة من أزواج 4750 جنيهًا ويجب ألا يتجاوز دخل الفرد 3500 جنيهًا ويجب أن يتم التصديق عليه وفقًا للمفردات المتفق عليها.





- يشترط على المتقدمين عدم امتلاك وحدات سكنية أو عقود إيجار عقارات قديمة.





- لا يحق للعائلة ، الزوج أو الزوجة ، امتلاك أكثر من شقة واحدة.





- يجب دفع رسوم مقدم الشقة (5000 جنيه ) ، بشرط إعادة الدفعة المسبقة إذا لم يتم إصدار المزاد لمقدم الطلب.





- ولن يتم النظر في عدم الامتثال لجميع شروط ومتطلبات الوثيقة التي وضعتها المحافظة كما أنه في حالة عدم الامتثال الإجراء ، سيتم سحب الشقة المخصصة بعد 3 أشهر من تاريخ السحب.





المستندات المطلوبة

- نسخة من هوية المقدم لهذا الطلب الوحيد ونسخة من بطاقة الزوجة + نسخة من قسيمة الزواج أو الطلاق في حالة المتزوج،او المطلق .





- إعلان راتب المرشح الوحيد أو الزوج (إذا كان متزوجا).





- إيصال الخدمة (كهرباء ، ماء ، غاز) هو نفس العنوان الموجود في وثيقة الزواج.





- إثبات الدخل المقدم من محاسب للمتقدمين المستقلين ، بشرط ألا يتجاوز الدخل 3500 جنيه.





- يمكنكم الاستعلام عن نتائج شقق الاسكان من خلال الرابط التالي ( يمكنكم الاستعلام عن نتائج شقق الاسكان من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).



