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الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة 2021.. وكيفية الحصول عليه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

السبت 03/أبريل/2021 - 09:26 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة 2021.. وكيفية الحصول عليه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

هناك خدمات تقوم الحكومة بتوفيرها وذلك من أجل مصلحة كل المواطنين في البلاد، ومن ضمن الخدمات التي تسعى الحكومة دائما لتقديمها هو معاش تكافل وكرامة، ولكن بعد تقديمه والقيام عدد من المواطنين بالتقديم عليه، بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة للاستعلام، لذلك يمكن لكل مواطن الاستعلام عن طريق الرقم القومي، لمعرفة الشخص هل يحصل عليه أم لا.

شكاوي المعاشات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مؤخرًا أن جميع الشكاوى المتعلقة بالتكافل ستُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] ، أو يتم الحصول عليها عبر خط الهاتف عام 19680 أو عبر الموقع الإلكتروني.

ويمكن أن تتحقق من رمز الدولة للتكافل 2020 عن طريق إدخال الرابط التالي (اضغط هنا)، ويمكنك استخدام رمز الدولة للاستعلام عن معاش التكافل ومعاش كرامة و ملء كل الحقول الالزامية، وقم بتضمين رمز الدولة، إذا كانت لديك شكوى، انقر فوق المربع الأحمر ويقوم المواطن بملء البيانات المطلوبة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
تم تلخيص الشروط على النحو التالي:

- عدم حصول المتقدمين على دخل من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ويجب ألا يتجاوز الدخل 400 جنيه.

- لابد أن لا يزيد سن الأبناء 18 سنة شهادة تعليم الطفل.

- لابد أن يتم تقديم بعض المستندات التي تفيد أن هذا الشخص يمر بالكثير من الصعوبات في الأموال ويحتاج إلى بعض المساعدات المختلفة، ومن ضمن الظروف الصعبة أن يكون الشخص يعيش في بيوت بالإيجار.

- لابد أن يكون من قدم الاوراق هذه من رب الأسرة

- يمكن الأرملة أن تحصل على هذا المعاش ولكن لابد من تقديم مايفيد بذلك.

الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة 2021.. وكيفية الحصول عليه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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