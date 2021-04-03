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وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، فى وقفه تضامنية مع اطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد، والتى نظمتها كلية التربية للطفولة المبكرة، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام، وذلك أمام مبنى إدارة الجامعة.

تضمنت الوقفة التى شاركت فيها الدكتورة هدى بشير عميدة الكلية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطالبات الكلية، والعديد من أطفال التوحد وذويهم، إضاءة مبني إدارة الجامعة باللون اﻷزرق، والتفاعل مع الأطفال من خلال أنشطة، وكلمات لرئيس الجامعة وعميدة الكلية وأولياء امور الاطفال بالإضافة إلي عرض مسرحي من طالبات الكلية.
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)
وقفه تضامنية بالإسكندرية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد (صور)

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