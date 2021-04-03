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هيئة الأوقاف تحقق أرقاما قياسية للشهر العاشر

السبت 03/أبريل/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا فإن هيئة الأوقاف المصرية بفضل الله تعالى وتوفيقه وبدعم كل أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بشئون الأوقاف وبما اتخذته الهيئة من خطوات جادة في مجال استثمار أعيان الوقف وضبط جميع شئونها المالية والإدارية وجهود العاملين بها فإنها قد حققت العديد من الأرقام القياسية في مجال الاستثمار واستيداء حقوقها، ومنها تحقيق أرقام قياسية للشهر العاشر على التوالي بالقياس إلى مثيله في أي عام سابق، وذلك للشهر العاشر على التوالي من شهر يونيه ٢٠٢٠ م حتى مارس ٢٠٢١ م.

وأضاف أن الوزارة حققت ثلاثة أرقام قياسية في كل من الربع الأول والثاني والثالث من العام المالي الحالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١م، لتحقق إجمالي نمو ٢٤ ٪؜ زيادة في إجمالي الإيرادات والأرباح الاستثمارية لهذا العام، بإجمالي إيرادات وأرباح استثمارية بلغت مليارًا ومائة وتسعين مليونًا في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

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