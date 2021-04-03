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"ممتنة لربنا إن اداني أب بالعظمة دي".. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مليئة بالحب لوالدها

السبت 03/أبريل/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مليئة بالحب لوالدها الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها برفقة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، وعلقت عليها قائلاً:"اكتر حاجة مبسوطه بيها إن أبويا بقي بيعرف يستخدم ال Facebook و ال Whatsapp عشان دي فرصتي إني أعبرله واكتب له في السر وفي العلن إني بحبه اكتر من أي حد أو أي حاجة في الكووووووون".

وتابعت ريهام عبد الغفور قائلة:" وطبعًا مش دايماً بقدر اقوله في وشه عشان احنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام، فالكتابة بتسهل عليا الموقف".

وأضافت ريهام عبد الغفور :"لو فضلت اقوله واكتب له كل دقيقة طول حياتي أنا بحبك ويحترمك وممتنة لربنا أوي إن اداني أب بالعظمة دي برضه مش حيكفي".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

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