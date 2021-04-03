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الصين وكوريا الجنوبية يتعهدا بالتعاون لمعالجة مشاكل الجارة الشمالية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت وكالة أنباء يونهاب، اليوم السبت، أن الصين وكوريا الجنوبية تعهدتا بالعمل معا لمعالجة المشاكل في شبه الجزيرة الكورية خلال أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كوريا الجنوبية للصين منذ ثلاث سنوات.

وقال عضو مجلس الدولة وانغ يي، كبير الدبلوماسيين بالحكومة الصينية، إن البلدين اتفقا على "تعزيز عملية الحل السياسي للقضايا المحيطة بشبه الجزيرة الكورية"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، إنه يتوقع أن تلعب الصين دورًا في صنع السلام بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

ونقلت يونهاب عن تشونغ قوله: "تشترك كوريا والصين في هدف مشترك نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية في بكين إن العلاقات مع كوريا الجنوبية "تتمتع بتطور سليم" وأن العام المقبل سيكون أحد التبادلات الثقافية قبل عام 2022، الذي يصادف الذكرى الثلاثين للعلاقات بين البلدين.

وأضافت إن "الصين مستعدة للعمل مع جمهورية كوريا لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعميق التواصل والتعاون العملي من أجل دفع الشراكة التعاونية الاستراتيجية إلى الأمام".

سعت كوريا الجنوبية إلى إصلاح العلاقات مع الصين بعد اندلاع خلاف في عام 2016 بشأن نظام أمريكي مضاد للصواريخ تم وضعه في كوريا الجنوبية أدى إلى تراجع حاد في صناعات السياحة ومستحضرات التجميل والترفيه، والتي ازدهرت بفضل الطلب الصيني، حيث تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية.


تحسنت العلاقات منذ ذلك الحين، وزار القادة السياسيون من كلا البلدين، بما في ذلك زيارة يي لكوريا الجنوبية في نوفمبر. كانت آخر مرة زار فيها وزير خارجية كوري جنوبي الصين في عام 2017. ولم يذكر أي من الجانبين جدول الأعمال بالتفصيل، لكن قال مصدرًا دبلوماسيًا إن تشونج يود إقناع بكين بتخفيف المقاطعة غير الرسمية للترفيه الكوري السارية منذ النزاع بشأن الصواريخ.

قال المصدر إن الأولوية الرئيسية هي تخفيف القيود على الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية، التي تواجه حاليًا صعوبة في عرضها في دور السينما أو بثها عبر الإنترنت.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيئول تسعى لضمان أنه من خلال الخطط "الطموحة" للتبادلات، يمكن للقطاع الخاص مواصلة التعاون الاقتصادي.

وقال المسؤول إن سيول تشجعت، على سبيل المثال، بقرار الصين الأخير بالموافقة على التراخيص لبعض صانعي ألعاب الفيديو في كوريا الجنوبية.

إلى جانب القضايا الاقتصادية، ترى كوريا الجنوبية أن الصين تلعب دورًا فعالًا في إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، الحليف القديم لبكين.

ومع ذلك، بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن بداية مواجهة مع الصين، بينما يتعين على كوريا الجنوبية أن توازن بين مصالحها.

"موقفنا الأساسي واضح وغير غامض على الإطلاق: بناء على صلابة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال تشونج في إفادة صحفية يوم الأربعاء إن موقف الحكومة الثابت هو تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين بشكل متناغم.

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وزارة الخارجيه كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الصين

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