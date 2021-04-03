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مقتل 5 أشخاص في احتجاجات ميانمار

السبت 03/أبريل/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال متظاهر ووسائل إعلام إن قوات الأمن في ميانمار فتحت النار على احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، في الوقت الذي عزز فيه الجيش محاولته لإنهاء المعارضة بإصدار مذكرات توقيف ضد المعارضين وحجب الإنترنت.

على الرغم من مقتل أكثر من 550 شخصًا على أيدي قوات الأمن منذ انقلاب 1 فبراير، يخرج المتظاهرون كل يوم، غالبًا في مجموعات أصغر في البلدات الصغيرة، للتعبير عن معارضتهم لإعادة فرض الحكم العسكري.

قالت خدمة ميانمار الآن الإخبارية إن قوات الأمن في بلدة مونيوا بوسط البلاد أطلقت النار على حشد مما أسفر عن مقتل الناس، بينما قُتل رجل بالرصاص في بلدة باجو، وواحد في ثاتون إلى الجنوب. وقال متظاهر في مونيوا طلب عدم نشر اسمه لرويترز عبر تطبيق مراسلة "بدأوا في إطلاق النار دون توقف بالقنابل الصوتية والذخيرة الحية.. تراجع الناس وسرعان ما وضعوا حواجز، لكن أصابت رصاصة رأس شخصا أمامي ومات فورا."

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين وهي جماعة ناشطة في وقت سابق يوم السبت إن قوات الأمن قتلت 550 شخصا بينهم 46 طفلا منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو كي. ولم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات الهاتفية للحصول على تعقيب.

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ميانمار مقتل 5 أشخاص احتجاجات

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