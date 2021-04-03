سعد الصغير يوجه رسالة مليئة بالحب لزوجته بمناسبة عيد ميلادها





وجه الفنان سعد الصغير رسالة مليئة بالحب لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر سعد الصغير صورتين له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً:"زوجتي وحبيبتي وعشرة العمر، كل سنة وانتي بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك ودايما معًا طول العمر وربنا يكرمك ويطول في عمرك ودايما في حياتنا يا رب".



وفي سياق آخر، شارك الفنان سعد الصغير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.