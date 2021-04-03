رئيس تجار تجزئة الإسماعيلية يستعرض أسعار ياميش رمضان في الأسواق



أستعرض جمعة الفل رئيس الجمعية العامة لتجار التجزئة في محافظة الإسماعيلية أسعار ياميش رمضان، اليوم السبت، الموافق، 2021ـ 4 ـ 3، في معظم أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصري 40 جنيه، كركدية سودانى 60 جنيه، والزبيب التركي 60 جنيه للكيلو، والإيراني 56 جنيه، سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه، والبندق بـ 160 جنيه، وسعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيه حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني المقشر 40 جنيه، والعناب بـ 100 جنيه، وسجل سعر كيلوا الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ 16 جنيه.



بينما سجل سعر الخروب العيدان بـ 40 جنيه، وسعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ 80 جنيه، والزبيب الفاخرب ـ44 جنيه، وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو، وسعر كيلو المشمشية 110 جنيه، وسعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه، وسعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة، وسعر البلح العراقي المستورد 25 جنيه، وبلغ سعر كيلو قمر الدين المصري الفاخر 10 جنيه لـ 400 جرام، وتمرض هندى 20 جنيه لـ 400 جرام.



رئيس جمعية تجار تجزئة الإسماعيلية استقرارا في أسعار المنتجات قبل شهر رمضان



قال جمعة الفل رئيس الجمعية العامة لتجار التجزئة في محافظة الإسماعيلية، إن معظم أسواق المحافظة تشهد استقرارا في بعض المنتجات وانخفاض في البعض الأخر، من الخضروات والفاكهة وياميش رمضان، وذلك بسبب زيادة المنتجات المعروضة وقلة الشراء، لافتا أن الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، وذلك بسبب انخفاض أسعارها عن أسعار اللحوم، وإقبال المواطنين عليها في أول أيام شهر رمضان.



طرح كميات كبيرة من المنتجات في أسواق الإسماعيلية قبل شهر رمضان



وأكد الفل، في تصريحات صحفية خاصة لـ "الفجر"، أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات وياميش رمضان، تم طرحها بالفعل في سوق الجمعة الذي يعد أكبر أسواق محافظة الإسماعيلية، وذلك بأسعار مناسبة، من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك وجميع أنواع ياميش رمضان.



عزوف المواطنين على الشراء هذا العام بسبب وباء كورونا



وأضاف رئيس شعبة تجار الإسماعيلية، أن الإقبال على الشراء هذا العام ضعيف لأسباب كثيرة من بينها، وباء الكورونا، وعزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة الي الحالة الاقتصادية ساهمت هذا العام في ضعف الاقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة وان الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد.