Advertisements

فرنسا تشهد أكبر قفزة في أعداد المصابين بكورونا منذ شهور

السبت 03/أبريل/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أفادت فرنسا أنه يوجد 5254 شخصًا مصابا بكوفيد 19 في وحدات العناية المركزة، بزيادة 145 شخصًا في يوم واحد وأعلى زيادة يومية في خمسة أشهر.

كان خطر عدم قدرة أقسام الطوارئ على التكيف أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إصدار ثالث أمر إغلاق على مستوى البلاد هذا الأسبوع، بعد محاولة فاشلة لعدة أشهر لاحتواء الوباء من خلال حظر تجول وإغلاق إقليمي.

أعلن ماكرون عن الإغلاق يوم الأربعاء، وأنه سيتم رفع عدد أسرة العناية المركزة من 7000 إلى أكثر من 10000. اعتبارًا من الأسبوع المقبل، تبدأ فرنسا إغلاقًا ثالثًا، مع إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد لمدة أربعة أسابيع.

في ذروة الإغلاق الأول في ربيع عام 2020، شهدت فرنسا ارتفاعًا بلغ 7148 مريضًا بـ COVID-19 في وحدات العناية المركزة، لكن انخفض هذا إلى بضع مئات في أغسطس بعد الإغلاق الصارم الأول. وخلال الإغلاق الأقل تقييدًا في نوفمبر، بلغت أرقام وحدة العناية المركزة ذروتها عند أقل من 5000 مصاب، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 3000 في ديسمبر.

مع ارتفاع الإصابات الجديدة بشكل حاد، يتوقع الأطباء أن تبلغ الموجة الثالثة من الفيروس ذروتها في الأسبوعين المقبلين، مع زيادة أخرى في أعداد وحدات العناية المركزة.

يوم الجمعة، قفزت الحالات المؤكدة الجديدة بأعلى معدل أسبوعيًا منذ نهاية نوفمبر، عندما كانت فرنسا في ثاني إغلاق على مستوى البلاد. وأبلغت الوزارة عن 46677 حالة جديدة، بزيادة 6.2٪ عن الأسبوع الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 4.74 مليون حالة. كما أبلغت عن 332 حالة وفاة جديدة بسبب COVID-19، مما رفع عدد القتلى إلى 96280، لكن تضمنت حصيلة الوفيات الجديدة 32 حالة وفاة فقط في دور رعاية التقاعد على مدار ثلاثة أيام.
.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة ثالثة كورونا فرنسا إغلاق صارم

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 11 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 17 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 20 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

برشلونة يحدد بدائل هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل أدنى معدل للوفيات بسبب كورونا في أسبوعين

انخفاض عدد مصابي كورونا في العناية المركزة بفرنسا

ميركل تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا

إيطاليا تعلن عن 18916 إصابة جديدة و280 حالة وفاة بفيروس كورونا

اقتراب أعداد الإصابات بكورونا في فرنسا من 30 ألف حالة

الهند تسجل 40953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة