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سعر الدولار اليوم السبت 2-4-2021 في البنوك المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 3 -4-2021 بالبنوك ، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.



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