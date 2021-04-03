الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتفقون على مواصلة الضغط على الجارة الشمالية

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في محادثات أمنية رفيعة المستوى يوم الجمعة على العمل معا لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية.





أكد مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، ونظيره الياباني، شيجيرو كيتامورا، ومستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية سوه هون، في بيان مشترك بعد يوم من المحادثات، التزامهما بمعالجة القضية "من خلال التعاون الثلاثي المنسق نحو نزع السلاح النووي ".





كما اتفقت الدول الثلاث على الحاجة إلى التنفيذ الكامل من قبل المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، "لمنع الانتشار والتعاون لتعزيز الردع والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، حسبما جاء في البيان.





وذكر البيان أن مستشاري الأمن القومي ناقشوا أيضًا قيمة العمل معًا لمواجهة تحديات أخرى مثل كوفيد -19 وتغير المناخ وتعزيز العودة الفورية للديمقراطية في ميانمار.





وكانت المحادثات التي عُقدت في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند، أكبر اجتماع على مستوى رفيع بين الحلفاء الثلاثة منذ تولى بايدن السلطة في 20 يناير، وتأتي على خلفية التوترات المتصاعدة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ الأسبوع الماضي.





وقال بايدن، الذي تنتهي إدارته من مراجعة لسياسة كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تظل منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على الرغم من تجاربها للصواريخ الباليستية، لكنه حذر من أنه ستكون هناك ردود فعل إذا صعدت كوريا الشمالية الأمور.





لم يشارك البيت الأبيض الكثير بشأن مراجعة سياسته وما إذا كان سيقدم تنازلات لإحضار بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات لمناقشة التخلي عن أسلحتها النووية.





ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الخميس إن نزع السلاح النووي سيظل في صميم السياسة وأن أي نهج تجاه بيونغ يانغ يجب أن يتم "بخطى ثابتة" مع الحلفاء المقربين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.





وعقد سلف بايدن الجمهوري، دونالد ترامب، ثلاثة اجتماعات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه لم يحقق أي تقدم سوى التوقف في التجارب النووية والباليستية العابرة للقارات. سعى بايدن، وهو ديمقراطي، إلى إشراك كوريا الشمالية في حوار، لكنه قوبل بالرفض حتى الآن.



