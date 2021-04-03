أول تعليق من "الجنائية الدولية" على إلغاء "عقوبات ترامب" ضدها

رحبت المحكمة الجنائية الدولية، بقرار واشنطن الجديد الذي يقضي بإلغاء عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية، بيانًا نشرته عبر حسابها على موقع تويتر: "ترحب المحكمة الجنائية الدولية بقرار الحكومة الأمريكية اليوم بإلغاء الأمر التنفيذي 13928، ويقضي بإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ويضم القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، ورفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقد شهدت العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

وكان ترامب، وقع في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يتولى التحقيقات المذكورة.