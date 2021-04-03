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كارتيرون يستقر على مشاركة ثنائي الخبرة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على مشاركة بعض من عناصر الخبرة فى التشكيل الأساسي للفارس الأبيض أمام مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون يدفع بحازم إمام ومحمد عبد الشافي
وحدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الثنائي حازم إمام فى مركز الظهير الأيمن، ومحمد عبدالشافى فى مركز الظهير الأيسر، خلال مواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويأتي قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بمشاركة حازم إمام ومحمد عبد الشافي أمام مولودية الجزائر، فى ظل خبرتهم فى التعامل مع المواجهات الإفريقية، وللقيام بالدور الدفاعي أمام الفريق الجزائري في مواجهة الغد.


ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك أمام مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد السبت على ملعب 5 يونيو بالجزائر.


ويحتاج الفارس الأبيض لحصد 6 نقاط أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بالإضافة إلى انتظار خسارة الفريق الجزائرى أمام الترجي الرياضي التونسي بالجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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