تزامنا مع نقل المومياوات.. انتظام حركة المرور بالقاهرة والجيرة

انتظمت حركة مرور السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني لرجال المرور في كل الشوارع والميادين الرئيسية، لملاحظة حركة السيارات تزامنا مع احتفالية نقل المومياوات.



وانتظمت حركة السيارات بميدان التحرير وروكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات في الميادين الرئيسية في العاصمة.



وشهدت أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، نوعا من السيولة المرورية، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، كما وجدت أحجام مرورية بمطلع أكتوبر من العروبة وللمتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر.



وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه البساتين وزهراء المعادي، وفي الاتجاه العكسي، ظهر انسياب محدود في الحركة المرورية.



وانتظمت أيضا حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.