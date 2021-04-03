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"الأرصاد": 3 مناطق تتأثر بأتربة مثارة بالمملكة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:18 ص
الأرصاد
الأرصاد
وكالات
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، برياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

 

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تشمل الحالة (الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- شقراء)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

وأصدر المركز تبيهًا، أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة القصيم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

كشف المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنّ الحالة تشمل (الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- ضرية- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء).

 

وقد أصدر المركز تنبيهًا إلى المنطقة الشرقية تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، موضحًا أنَّ الحالة ‏تشمل‏ (الأحساء- الجبيل- الخبر- الدمام- القطيف- بقيق)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وفقًا لصحيفة عاجل.

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