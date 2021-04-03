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أسعار العملات اليوم السبت 3-4-2021 أمام الجنيه المصرى

السبت 03/أبريل/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 2-4-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:
 
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.65 جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.78 جنيه للشراء، 22.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.94 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

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