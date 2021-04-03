موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا والمعلقين والقنوات النااقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره المريخ السوداني اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.









معلق مباراة الأهلي والمريخ

وتذاع مباراة المارد الأحمر مع الفريق السوداني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على قناة بين سبورت 4 بصوت الجزائري (حفيظ دراجي).









ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف فريق سيمبا التنزاني، بينما يتواجد المريخ السوداني في المركز الأخير بنقطة واحدة.