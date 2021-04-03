Advertisements

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا والمعلقين والقنوات النااقلة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره المريخ السوداني اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.


معلق مباراة الأهلي والمريخ
وتذاع مباراة المارد الأحمر مع الفريق السوداني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على قناة بين سبورت 4 بصوت الجزائري (حفيظ دراجي).


ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف فريق سيمبا التنزاني، بينما يتواجد المريخ السوداني في المركز الأخير بنقطة واحدة.

أخبار تهمك

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 18 ساعة

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 10 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يحدد بدائل هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة