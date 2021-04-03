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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريا اليوم السبت

السبت 03/أبريل/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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تنطلق منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت الثالث من أبريل الجاري، حينما يستضيف تشيلسي نادي ويست بروميتش ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج.


وتعود منافسات الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، ظهر اليوم على أن تستمر الجولة إلى الإثنين القادم الخامس من أبريل من نفس الشهر .


ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 71 وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي ثالثاً برصيد 56 نقطة بعد فوزه العريض على شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة.


فيما يأتي ليفربول في المرتبة السابعة برصيد 46 نقطة بعد تغلبه الأخير على وولفرهامبتون بهدف نظيف أحرزه البرتغالي ديجو جوتا.


وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي "71 نقطة"
2- مانشستر يونايتد "57 نقطة"
3- ليستر سيتي "56 نقطة"
4- تشيلسي "51 نقطة"
5- وست هام يونايتد "49 نقطة"
6-توتنهام هوتسبر" 49قطة"
7-ليفربول"48نقطة"
8-ايفرتون"46نقطة"
9-أرسنال"42نقطة"
10-استون فيلا "41نقطة"
11-ليدز يونايتد"39نقطة"
12-كريستال بالاس"37 نقطة"
13-وولفرهامبتون"35 نقطة"
14-ساوثامبتون"33نقطة"
15-بيرنلي"33نقطة"
16-برايتون"32نقطة"
17-نيوكاسل"28نقطة"
18-فولهام"26نقطة"
19-وست بروميتش"18نقطة"
20-شيفيلد يونايتد"14نقطة"

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