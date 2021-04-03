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إيران تعلن رفضها الاقتراح الأمريكي بالرفع التدريجي للعقوبات

السبت 03/أبريل/2021 - 10:26 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم السبت، رفضها الاقتراح الأمريكي بالرفع التدريجي للعقوبات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز.

 

وفي وقت سابق قالت الخارجية الإيرانية، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك وترفع العقوبات لإعادة اتفاق 5+1.

 

وقد أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لن تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي.

 

وأضافت الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "ننتظر تحركا أمريكيا لرفع العقوبات عن إيران".

 

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