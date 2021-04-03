اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى السنوى لمعهد التخطيط القومي

نظم معهد التخطيط القومى مؤتمره الدولي السنوي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعنوان "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" بالقاهرة 3-4 أبريل2021، حيث يفتتح المؤتمر كل من دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودكتور علاء زهران رئيس المعهد ورئيس المؤتمر، ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين فى مجالات الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة فى قطاع الاقتصاد الرقمى فى مصر.

ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بدور رقمنة الاقتصاد فى تعزيز التنمية، والعمل والتعليم فى الاقتصاد الرقمى، ودور الحكومة فى الاقتصاد الرقمى، وأولويات الاقتصاد الرقمى فى مصر، والأبعاد الاجتماعية والبيئية فى الاقتصاد الرقمى.

وأشارعلاء زهران رئيس المعهد، أن المعهد يعقد مؤتمرا دوليا سنويا فى إحدى القضايا المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.