عبدالحفيظ: شخصية لاعبي الأهلي قادرة على العودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاثة

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على صعوبة مباراة اليوم أمام المريخ السوداني، خاصة أنها تقام عصرا، وفي درجة حرارة مرتفعة، لكن شخصية لاعبي الفريق قادرة على تخطي هذه الظروف، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.









وقال عبدالحفيظ إن الأهلي يقدر ويحترم فريق المريخ السوداني، خاصة أنه يمتلك عناصر مميزة، ويخوض اللقاء على ملعبة، وهو ما يزيد من قوة وصعوبة المباراة، لكن شخصية لاعبي الأهلي قادرة على تخطي الصعاب، وهو ما يتطلب منهم بذل المزيد من الجهد داخل الملعب لتحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز والعودة بنقاط المباراة.









وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن خوض اللقاء عصرا، وفي درجة حرارة مرتفعة، يصعب من مهمة الفريق، لكنه قادر على التعامل معها، والتغلب عليها، وتخطيها مثلما حدث في لقاء فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الماضية.









ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة، لحسم التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.