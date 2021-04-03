موعد تحرك بعثة الأهلي تتحرك إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لمواجهة المريخ السوداني

تتحرك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء في الواحدة ظهر اليوم السبت؛ لمواجهة المريخ السوداني.









ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبي الفريق ظهر اليوم؛ لمراجعة خطة مواجهة المريخ مع اللاعبين، والمهام المكلف بها كل لاعب خلال المباراة، وبعدها تتحرك البعثة في الساعة الواحدة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف اللقاء.









وتصل البعثة إلى ملعب المباراة في الواحدة والنصف، وقبل٩٠ دقيقة من بداية المباراة، وفقا لم تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة.









ومن المقرر أن يرتدي الأهلي خلال مباراة المريخ اليوم، زيه البديل، المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، بينما يرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل.