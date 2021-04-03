"التخطيط": تنفيذ 19 مشروعاً للموارد المائية بتكلفة 237 مليون جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثالث من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020).

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تقرير متابعة المواطن بالمحافظات يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال عامي (18/2019- 19/2020)، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العدد الثالث من التقرير يتضمن حصر المشروعات المنتهية بمحافظة بني سويف موضحة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 509 مشروعاً في محافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه في 8 قطاعات (التعليم، الصحة، الري، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، البترول، الكهرباء).

وفيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 237 مليون جنيه، منها إنشاء محطتي ري (سيدمنت أ، قوطة)، واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين، ومحطة طلمبات بني صالح، لتحسين الصرف الزراعي لزمام 40 ألف فدان، واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمناطق (قشيشة الأولى والثالثة، غرب اليوسفى الثانية (ب)، قبلي سليم ب، أشمنت الشرقى).

وبخصوص الهدف الثالث:"ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، بيّن التقرير أنه تم الإنتهاء من تطوير 3 وحدات صحية في قرى (فزارة، عزبة خليل نصرت، الكوم الأحمر)، بتكلفة حوالي 13.4 مليون جنيه.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 65.2% عام 2015، إلى 70.3% عام 2020.

وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، تم الإنتهاء من تنفيذ 57 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 332 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 779 فصل، علاوة على الإنتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية ببني سويف، بتكلفة 135 مليون جنيه.

وارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومية من 87.1% عام 2015، إلى 98.6% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط من 84.7% إلى 88.7% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، أوضح التقرير انه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 995 مليون جنيه، منها محطة معالجة دشاشة (طاقة 23 ألف م3/يوم)، لخدمة قرى مركز سمسطا، وتوسعات محطة معالجة اهناسيا (طاقة 10/15 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبو صير الملق (طاقة 12 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي طنسا بني مالو (طاقة 4 آلاف م3/يوم)، وتوسعات محطة مياه الواسطى لخدمة 75 ألف مواطن، بالإضافة إلى شبكات مرافق الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، واحلال وتجديد شبكات مياه بطول 8 كم.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، تم الإنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، منها محطة محولات بني سويف الصناعية، وتوسعة محطـتي محولات الكريمات وأهناسيا، وخط بنى سويف شرق/ الزعفرانة 2 بطول 88كم، بالإضافة إلى الانتهاء من خط الغاز الطبيعي بمركز الواسطى بطول 65 كم.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ 151 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 106 مليون جنيه، نتج عنها تركيب وصيانة 1.7 ألف عامود إنارة، وتركيب ورفع كفاءة 50 محول وكشك كهرباء، وإنارة طرق بطول 62.8 كم، وتوفير 107 ألف من معدات وأدوات الإنارة.

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، تم الإنتهاء من 96 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وإنشاء 6 كباري، ورصف طرق وشوارع بطول حوالي 150 كم.

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 71 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 315 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وتطوير وتجهيز 68 من مباني الوحدات المحلية، وإنشاء 2 مركز تكنولوجي، علاوةً على إنشاء وتطوير 11 وحدة إطفاء، و3 وحدات مرور، وتوفير 6.7 ألف من مهمات ومعدات الحماية المدنية والمرور.

وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، تم الإنتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين البيئة، بتكلفة 91.2 مليون جنيه، نتج عنها تغطية وتكسية ترع بطول 2.7 كم، وتوفير 132 صندوق وحاوية قمامة، و56 سيارة وقاطرة قمامة، وإنشاء 28 بيارة لسحب وتجميع المياه الجوفية.