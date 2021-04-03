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لهذا السبب.. عفاف مصطفى تكشف عن أسباب اعتذارها عن ثلاثة أعمال فنية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قالت الفنانة عفاف مصطفى أنها اعتذرت عن ثلاثة أعمال كان من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ضعف السيناريوهات المعروضة عليها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه :"بيسألوني أصدقائي مش بتنزلي اخبار شغلك ليه؟، مفيش اخبار غير إني اعتذرت عن 3 أدوار في مسلسلين لرمضان وفيلم لتفاهة الدور في كل عمل منهم؛ لأني أطمح في الأفضل".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة عفاف مصطفى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.

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