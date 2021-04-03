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"بحث السياحة الريفية" مع الأمين العام لمنظمة السياحة ووسائل تنشيط عالمية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
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ناقش وزير السياحة والآثار وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عدد من الموضوعات لاستئناف حركة السياحة حول العالم، ووضع السياحة العالمية والتوقعات المستقبلية لها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، ومنها بعض المبادرات الخاصة بتشجيع السياحة الريفية بما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الفريد لهذه المجتمعات وتحقيق سياحة أكثر استدامة وشمولية ومرونة، حيث تحدث وزير السياحة والآثار عن مشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقته الدولة المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثاربالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط برئيس منظمة السياحة العالمية والذي جاء في زيارة إلى مصر على رأس وفد من المنظمة لحضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.

وشهد اللقاء الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة، والأستاذة ميرهان عبد الفتاح أخصائي مشروعات إدارة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

ومن ناحيته قام الأمين العام للمنظمة بتسليم الدكتور خالد العناني نماذج من المطويات التى تم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة وتم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.

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منظمة السياحة العالمية المومياوات الملكيه المتحف القومى الفجر

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