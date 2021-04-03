Advertisements

رئيس منظمة السياحة العالمية يزور منطقة أهرامات الجيزة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قام زوراب بولوليكاشفيلي رئيس منظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له أمس بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة، رافقه خلالها المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وكان في استقبالهم السيد أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، والذي رافقهم بالشرح بالمنطقة الأثرية واصطحابه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

جاء ذلك على هامش زيارة بولوليكاشفيلي ووفد من المنظمة إلي مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.

وخلال الزيارة، أبدى الأمين العام للمنظمة إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم ولا سيما بطريقة بناء الهرم، وبضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، معربًا عن حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر.

كما قام الأمين العام للمنظمة بالتقاط الصور التذكارية من أمام تمثال أبو الهول، كما حرص على التوجه الي المطعم السياحي الموجود بمنطقة البانوراما الثانية، حيث أعرب عن إعجابه بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفه بـ "الخلاب وأنه أفضل موقع مطعم في العالم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المومياوات الملكيه الاهرامات

أخبار تهمك

أول رسائل ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبًا لدورة ثانية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ يوم

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ ثلث ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 11 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الاقتصاد الألماني يزور منطقة الأهرامات (صور)

وفد الألعاب الإقليمية الأفريقية: حققنا حلمنا بزيارة الأهرامات

العناني وأمين منظمة السياحة يتناولان القهوة تحت سفح الهرم

أمين منظمة السياحة العالمية يختتم زيارته لمصر في المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار يزيح الستار عن آخر القطع المنضمة للمتحف الكبير

من الغردقة إلى المتحف الكبير.. تفاصيل زيارة أمين السياحة العالمية لمصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

08:02 ص

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

03:26 ص

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة