رئيس منظمة السياحة العالمية يزور منطقة أهرامات الجيزة

قام زوراب بولوليكاشفيلي رئيس منظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له أمس بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة، رافقه خلالها المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وكان في استقبالهم السيد أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، والذي رافقهم بالشرح بالمنطقة الأثرية واصطحابه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.



جاء ذلك على هامش زيارة بولوليكاشفيلي ووفد من المنظمة إلي مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.



وخلال الزيارة، أبدى الأمين العام للمنظمة إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم ولا سيما بطريقة بناء الهرم، وبضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، معربًا عن حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر.



كما قام الأمين العام للمنظمة بالتقاط الصور التذكارية من أمام تمثال أبو الهول، كما حرص على التوجه الي المطعم السياحي الموجود بمنطقة البانوراما الثانية، حيث أعرب عن إعجابه بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفه بـ "الخلاب وأنه أفضل موقع مطعم في العالم".