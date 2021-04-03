الجيش الملكي يقفز إلى المركز الثالث في الدوري المغربي

قفز نادي الجيش الملكي إلى المركز الثالث في الدوري المغربي وذلك بعد فوزه على مضيفه اتحاد طنجة أمس الجمعة بنتيجة 2-1 .





وفشل اتحاد طنجة في الثأر من الجيش الملكي الذي أقصاه من كأس العرش، إذ أهدر مهاجمه توفيق إجروتن فرصة خطيرة من وضع انفراد في الدقيقة 17.





وافتتح الزوار التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة للمالي أبو بكر تونجارا من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعزز رضا سليم النتيجة بعدها بتسع دقائق إثر مجهود فردي للقائد عبد الإله عميمي.





وأهدر اتحاد طنجة ركلة جزاء في الدقيقة 65 تصدى لها الحارس أيوب لكرد.





وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 83 عن طريق المهاجم يوسف أنور بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.





وانفرد الجيش الملكي بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن حقق فوزه الرابع في المسابقة والثالث في آخر أربع مباريات، بينما تراجع اتحاد طنجة للمركز الخامس برصيد 13 نقطة.





ويتصدر الوداد البيضاوي المسابقة برصيد 22 نقطة من تسع مباريات، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على جاره الرجاء الذي خاض عشر مباريات.