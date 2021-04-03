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مضاعفة مراكز الصحية والفرق الطبية.. كيفية مواجهة زيادة المتلقين للقاح كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى وزارة الصحة، لتخفيف زحام المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا، بمضاعفة مراكز الصحة على مستوى الجمهورية والفرق الطبية، لاستيعابالمواطنين المتقدمين لتلقي اللقاح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات وزارة الصحة لمواجهة زيادة المتلقين للقاح كورونا.

زيادة مراكز صرف اللقاح
كثفت وزارة الصحة، مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، لتصل إلى 200 مركزًا يوم الأحد المقبل، لتخفيف زحام المواطنين.

وكشفت وزارة الصحة، أنه حال ازدياد المواطنين على تلقى اللقاح بعد تسجيل بياناتهم على الموقع، سيتم تخصيص 5000 مركز ووحدة صحية على مستوى المحافظات.

زيادة الفرق الطبية
وقال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه بزيادة عدد المراكز تم مضاعفة عدد الفرق الطبية، لزيادة أعداد المواطنين لتلقى اللقاح.

وخصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وتعاقدت الدولة المصرية مع أحد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "وصلت شحنة تقدر بـ 1.6 مليون جرعة على أرض مصر بالإضافة 400 أخرى تصل قريبا.. وبالتالي لدينا 2 مليون جرعة".

وخصصت وزارة الصحة، مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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