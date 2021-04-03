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قبيل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن موكب نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تشهد مصر خلال الساعات المقبلة، حدث تاريخي وعالمي حيث يتم نقل مومياوات ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، لينظر العالم إلى مصر لمتابعة عمليات النقل.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موكب نقل المومياوات الملكية الذي تشهده مصر خلال الساعات المقبلة:

- سيتم نقل 22 مومياء من بينهم 4 ملكات من متحف التحرير إلى المتحف لحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة وسط وجود 400 قناة عالمية، وحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

- سيتم نقل المومياوات خمسة كيلومترات جنوبًا، إلى مثواها الجديد عالي التقنية في المتحف الوطني للحضارة المصرية.


- يتحرك الموكب مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بالكورنيش ثم إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وسيشاهد العالم علي الهواء مباشرة استقرار ملوك الفراعنة بقاعة تشبه المقبرة، وهو الحدث الذي استعدت له الدولة طوال الفترة الأخيرة.

- الموكب الملكي الذي يعد واحدًا من أهم الأحداث الأثرية خلال القرن الحادي والعشرين، يبدأ في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة ويستمر حتى 9 مساء.

- الاحتفالات ستشمل عربات تجرها الخيول وجوقات تغني باللغات القديمة ومشاركة عدد كبير من نجوم السينما وكبار الشخصيات.


- هناك تجهيزات للمومياوات من أجل النقل حيث أن عملية الحفظ تتضمن وضع كل مومياء في كبسولة نيتروجين خالية من الأكسجين "والتي يمكن أن تحافظ عليها دون أن تتضرر من تأثيرات الرطوبة، وخاصةً البكتيريا والفطريات والحشرات، والكبسولة محاطة بمادة ناعمة توزع الضغط وتقلل الاهتزازات أثناء النقل.


- وسترافق كل مومياء أي متعلقات يتم اكتشافها بجانبها، بما في ذلك توابيتها، وستعرض الشاشات أيضًا الأشعة المقطعية التي تكشف ما هو تحت اللفائف، وأحيانًا أي كسور في العظام أو الأمراض التي أصابت العائلة الملكية.


- المومياوات لن تعرض على الفور، بل ستخضع لعملية فنية يتم خلالها تحضيرها في غضون 7 إلى 10 أيام للعرض أمام الجمهور، وهذه العملية الفنية تشمل نقل المومياوات من "الكبسولة" التي نُقلت داخلها من المتحف المصري إلى التابوت المخصص لهؤلاء الملوك بمكانهم الجديد بـ"فاترينة العرض".





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