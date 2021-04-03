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فورمولا وان.. بينوتو يشيد بتحسن الأداء الانسيابي لسيارة فيراري

السبت 03/أبريل/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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أشاد مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو بتحسن الأداء الانسيابي لسيارة ‘أس أف 21’ لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1. 

إذ أن فريق فيراري أظهر وتيرةً جيدةً في جائزة البحرين الكبرى، الافتتاحية لموسم 2021، خصوصاً وأنه شهد العام الماضي تراجعاً كارثياً في مستوى تأديته.


نقطة الضعف الأساسية العام الماضي كانت ضعف محركات فيراري، وعدم فعاليتها مقارنةً مع المنافسين، إلا أن فريق فيراري عانى أيضاً من ضعفٍ كبير في التوازن والتماسك الميكانيكي للسيارة.

ولكن، مع انتهاء أولى سباقات موسم 2021، فإن هناك بوادر مشجعة ليس فقط على صعيد المحركات، ولكن أيضاً، بالنسبة لـ بينوتو، التحسن مرتبط بالأداء الانسيابي وتطابق البيانات بين المصنع والحلبة.
حيث قال بينوتو: “من المؤكد أننا حققنا مكاسب جيد على صعيد وحدة الطاقة، وأنا سعيدٌ أن ذلك سيساهم في تحسن أداء ألفا روميو وهاس أيضاً. لكن بالنسبة لنا، أثق أننا حققنا تقدماً في كافة المجالات المتاحة”.

وأكمل: “هناك تحسن ملحوظ على صعيد الأداء الانسيابي للسيارة، والتطابق في البيانات بين المصنع والحلبة”.

وأضاف: “بصراحة، كنا ندرك وجود إمكانية لتحسين الأداء في هذه المجالات، وهذا ما كنا نسعى لتحقيقه. أعتقد أن السيارة بأكملها أفضل، ولا أريد التحدث عن تفاصيل التقدم في كل مجال”.

وتابع: “أشعر بارتياحٍ مع بداية الموسم، لأن بإمكاننا المنافسة على مراكز أفضل من العام الماضي. لكن بالتأكيد، بعد انتهاء السباق الأول، كان بإمكاننا تحقيق نقاط الضعف التي لا بد لنا من معالجتها لتحقيق مكاسب إضافية في الأداء”.

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