"الشباب" الصومالية تهاجم قاعدتين عسكريتين بالقرب من مقديشو

هاجم مقاتلو حركة الشباب الصومالية، قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الصومالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وتعرضت القاعدتان الواقعتان على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو لانفجارين، وفقًا لشهود عيان.

وأوضح الشهود، أن انفجارًا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.