المجتمعات العمرانية: تخصيص 21 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة

ذكر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تخصيص 21 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لأنشطة اقتصادية وخدمية.









وأوضح عاصم الجزار، في بيان صادر اليوم السبت، أن الأنشطة تتنوع بين تدشين (مصانع – مدارس – جامعة – مستشفى – مستشفى جامعى – مخبز – تجارى إدارى سكنى ترفيهى).





وقال الجزار، إن ذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.





جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2019-2020.





وذكر وزير الإسكان، أنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع فى مدينة العاشر من رمضان، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمات صناعية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي غذائي.





وتابع الجزار، أنه تم تخصيص قطعتى أرض فى مدينة بنى سويف الجديدة لإقامة مدرسة، ونشاط طبى، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى.





وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى، وسكنى تجارى إدارى ترفيهى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى.





وأشار الجزار، إنه تم تخصيص قطعة أرض فى مدينة أسوان الجديدة لإقامة مستشفى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخازن.





وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى جامعي.





وخصصت الوزارة قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة لإقامة مخبز، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى تجارى ترفيهى إدارى.





وبين عاصم الجزار، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضاً على استمرار تخصيص قطعة الارض بمساحة 50 فداناً، لإقامة مشروع الجامعة التكنولوجية بمدينة حدائق أكتوبر، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى.





وتابع: "بشرط موافاة الهيئة بمصادر تمويل المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص بالدولة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن".





ووافق مجلس الإدارة، على تخصيص 8 وحدات (أرقام من 6 : 13) بالسوق التجارية الإدارية بمنطقة الإسكان القومي بالمجاورة الثالثة بالحى الأول، بمدينة قنا الجديدة، لصالح مأمورية الشهر العقاري.





وأقر المجلس، تخصيص قطعة الأرض الواقعة بحي الجامعات، بمدينة أسوان الجديدة، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتخصيص قطعة الأرض الكائنة بالمسافة البينية لقطعتى الأرض رقم 41، 42 بالقطاع الأول بمركز مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة ملحق لمقر هيئة التنمية الصناعية، لصالح وزارة التجارة والصناعة.





كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص عدد من المقار للشهر العقارى، لصالح وزارة العدل، وتشمل، الوحدات الإدارية أرقام (6،5،4،3،2) بالسوق التجارى بمنطقة الخدمات، بمدينة أخميم الجديدة، ومساحة 360 م2 بالدور الأرضى بالعمارة (155) إسكان إجتماعى منطقة الحرية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.





وتم تخصيص، الوحدات الإدارية أرقام (9،8،7،6) مساحة 150م2 بالدور الأول بالمركز التجارى بالحى السابع، بمدينة برج العرب الجديدة، ومساحة (1114م2) بالدور الثانى بمبنى السوق التجارية بمنطقة 247 إسكان اجتماعى، بمدينة حدائق أكتوبر، لصالح الشهر العقارى.