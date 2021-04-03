روجينا توجه رسالة حب لـ أصالة بعد غنائها لتتر بنت السلطان



وجهت الفنانة روجينا رساله حب للفنانة أصالة بعد غنائها لتتر مسلسلها الجديد " بنت السلطان" المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشرت الفنانه روچينا صورة لأصاله، وعلقت عليها قائلة: "أصاله لكل واحد نصيب من اسمه وانتي قمه الأصالة والحنية والتواضع والمحبة".



وتابعت روجينا قائلة :"لكل الناس والقلب اللي مافيش أحن منه عمري ما هنسي إنك اول واحده طمنتيني وطبطتي عليا ووقفتي جمبي بمنتهي الحب في تحقيق حلمي "



وأضافت: " صوتك بقيمته وقوته بيعبر عن شخصيتي في بنت السلطان ، أصاله أنا واحدة من اللي بيحبوكي وبيحبوا احترامك لموهبتك وصوتك وفنك وعيلتك ، ربنا يدمها نعمه عليكي"



مسلسل" بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمرة، محمد مهران، محمود حجازي، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، نهي صالح، إخراج احمد شفيق وتأليف أيمن سلامة.