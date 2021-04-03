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روجينا توجه رسالة حب لـ أصالة بعد غنائها لتتر بنت السلطان

السبت 03/أبريل/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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وجهت الفنانة روجينا رساله حب للفنانة أصالة بعد غنائها لتتر مسلسلها الجديد " بنت السلطان" المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشرت الفنانه روچينا صورة لأصاله، وعلقت عليها قائلة: "أصاله لكل واحد نصيب من اسمه وانتي قمه الأصالة والحنية والتواضع والمحبة".

وتابعت روجينا قائلة :"لكل الناس والقلب اللي مافيش أحن منه عمري ما هنسي إنك اول واحده طمنتيني وطبطتي عليا ووقفتي جمبي بمنتهي الحب في تحقيق حلمي "

وأضافت: " صوتك بقيمته وقوته بيعبر عن شخصيتي في بنت السلطان ، أصاله أنا واحدة من اللي بيحبوكي وبيحبوا احترامك لموهبتك وصوتك وفنك وعيلتك ، ربنا يدمها نعمه عليكي"

مسلسل" بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمرة، محمد مهران، محمود حجازي، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، نهي صالح، إخراج احمد شفيق وتأليف أيمن سلامة.

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