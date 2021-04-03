موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









يذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي ليستر سيتي المركز الثاني.



